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13:34, 06 ноября 2020

Навальный считает смешными заявления о его состоянии, сделанные МВД и главой СВР

Оппозиционер Алексей Навальный считает смешными заявления о его состоянии, сделанные Министерством внутренних дел и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Политик написал в социальных сетях, что каждый год проходил медицинское обследование и по состоянию на 20 августа был здоров.

В МВД сегодня сообщили, что в августе после госпитализации Навального в Омске жена политика якобы говорила врачам, что причиной его плохого самочувствия могла быть диета. В ведомстве также добавили, что медики обнаружили у оппозиционера обострение хронического панкреатита. Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости рассказал, что у Службы внешней разведки нет данных о причастности западных спецслужб к ухудшению состояния Алексея Навального, однако год назад, по данным разведки, на Западе обсуждалась возможность принесения сакральной жертвы из числа оппозиционных лидеров России.



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