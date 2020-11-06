Песков назвал полной чушью сообщения о готовящейся отставке Путина из-за проблем со здоровьем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал полной чушью сообщения о готовящейся отставке главы государства Владимира Путина из-за проблем со здоровьем. Представитель Кремля подчеркнул, что у Путина все хорошо, здоровье президента он назвал отменным и добавил, что российский лидер не собирается уходить в отставку.

О болезни и скорой отставке Путина накануне писал британский таблоид «Сан " со ссылкой на источники в Кремле. В публикации говорилось, что недавние кадры с президентом России свидетельствуют о возможных симптомах болезни Паркинсона.