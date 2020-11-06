Смольный вводит новые запреты из-за коронавируса

Уже с понедельника в Петербурге закроют фудкорты, ограничат массовые мероприятия и отправят на дистанционный режим каждого третьего работника.

Новая редакция постановления Смольного запрещает работу фудкортов, кроме предприятий общепита на вокзалах, автозаправках и в аэропорту. Таким образом, организации питания на площадках торговых центров прекратят работу уже в понедельник. С этого же дня под запрет попадут детские игровые комнаты, кроме небольших площадок в заведениях общепита. До конца месяца ограничат и массовые мероприятия с участием более 70 человек. У этого запрета также есть исключения — он не коснётся собраний в помещениях организаций культуры и спорта. На торжественных регистрациях браков можно будет находиться только двум десяткам человек, не считая сотрудников ЗАГСа. Дополнительное образование горожане смогут получить только дистанционно, причём эта мера будет действовать до конца года. Кроме предписаний с понедельника вступят в силу и рекомендации.Чиновники просят работодателей перевести на удалённый режим сотрудников старше 65 лет, а также не менее 30% остального персонала. Смольный намерен подать пример и уже с понедельника выполнит эту норму для своих работников.

Также администрация Петербурга просит горожан отказаться от поездок в другие регионы и за рубеж.