У террориста, совершившего преступление в центре Вены, очевидно были сообщники в ФРГ

Сегодня утром немецкая полиция провела спецоперацию.

В ходе расследования Федеральной прокуратуры, начатого по следам теракта в Вене, в немецких городах Касселе, Оснабрюке и Пиннеберге прошли обыски. Телеканал ARD сообщает, что речь идет о жилых и служебных помещениях четырех возможных сообщников 20-летнего джихадиста. С двумя он встречался в Вене в июле этого года, с третьим общался через Интернет. С четвертым подозреваемым прямого контакта не было.

Накануне министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил в бундестаге, что террорист общался с радикальными исламистами, находящимися на территории Германии. Федеральная прокуратура пока что исходит из того, что контактные лица не участвовали в подготовке теракта в Вене. Задержаний не произошло, необходимо было лишь конфисковать возможные доказательства.

В 2018 году террорист, обладавший гражданством Австрии и Северной Македонии, проживал несколько дней вместе с двумя немецкими исламистами в Турции. Он собирался далее поехать в Сирию и Ирак, однако был арестован и депортирован в Австрию.

Сегодняшние обыски были проведены у других контактных лиц, сообщает ARD по информации из германских органов безопасности. Преступник имел обширные связи в исламистской среде. Австрийские спецслужбы сообщили, что его следы ведут также в Швейцарию.

Следователи проверяют, насколько тесно он был интегрирован в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».