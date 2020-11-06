Сразу три российских ведомства заявили о провокационном характере ситуации вокруг политика Алексея Навального

Они утверждают, что факт его отравления не подтвердился, а западные страны отказываются отвечать на запросы Москвы.

Одно из первых заявлений поступило от Генпрокуратуры – там настаивают, что Германия по существу не ответила ни на один из четырех запросов по ситуации с Навальным. Вместе с тем Берлин, как отмечается, сам попросил дать сведения по поводу расследования госпитализации оппозиционера. Генпрокуратура на этом фоне решила направить пятый запрос о правовой помощи, где просит предоставить данные об отравляющем веществе, которое немецкие токсикологи нашли у Навального.

В МВД, в свою очередь, прокомментировали ход проверки по ситуации с политиком словами об отсутствии следов яда на одежде и предметах, которыми он пользовался. Причиной ухудшения состояния здоровья, утверждают в полиции, стало обострение хронического панкреатита. Там ссылаются на жену Навального, которая, как утверждается, говорила о диетах у своего супруга. Соратников политика Георгия Албурова и Марию Певчих, сопровождавших его в поездке по Сибири, МВД обвинило в «провокации» из-за уклонения от явки к следователю.

Наконец, в российском МИДе считают, что все события вокруг Навального говорят о наличии срежиссированного спектакля с целью ввести санкции против Москвы.

Сам Навальный резко раскритиковал заявления российских властей, отметив, в частности, что до своей госпитализации он был полностью здоров. Он также утверждает, что его жена Юлия Навальная не говорила о прежних недомоганиях политика омским врачам.