Песков назвал полной чушью публикации западных СМИ о том, что Путин собирается досрочно уйти в отставку из-за болезни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью публикации западных СМИ о том, что Владимир Путин собирается досрочно уйти в отставку из-за болезни. Песков подчеркнул, что Путин не собирается никуда уходить. У него все хорошо, и здоровье отменное.

Вчера британский таблоид «Сан» сообщил о том, что Владимир Путин намерен в начале будущего года покинуть президентский пост из-за проблем со здоровьем. Утверждения в статье строятся на словах политолога Валерия Соловья. Этот материал перепечатали и другие западные СМИ.