ФБК подаст дополнительные материалы в ЕСПЧ из-за отказа суда удовлетворить жалобу Навального на бездействие МВД

Фонд борьбы с коррупцией подаст дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека в связи с отказом Кировского районного суда Томска удовлетворить жалобу политика Алексея Навального на бездействие МВД по поводу возможного отравления. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ФБК Иван Жданов.

«В этот раз мы пошли в суд и не просто обжаловали отказ, а обжаловали бездействие МВД в связи с невозбуждением уголовного дела. Но томский суд говорит, что это компетенция следователя, который может вообще ничего не делать, хотя по закону это не так. Мы уже сейчас готовим материалы в ЕСПЧ. Еще когда произошло отравление, мы сразу же подали в ЕСПЧ жалобу по выдаче медицинских документов. В рамках этого же дела, уже по ст.2 Европейской конвенции – «Право на жизнь», подаем дополнительные материалы, в том числе эти судебные документы», — рассказал И.Жданов.

Директор ФБК также обратил внимание, что в своем постановлении судья Карпов ни разу не упомянул фамилию оппозиционера — вместо нее он использовал формулировку «лицо, претендующее на роль потерпевшего». «Это удивительно, я разговаривал со многими юристами – специалистами по уголовному праву, которые сказали, что такого статуса нет. Но судья написал это все в судебном решении», — добавил И.Жданов.

Он отметил, что также ФБК обратится в Конституционный суд РФ. «Мы пойдем дальше с этим в Конституционный суд, так как невозможно бесконечно лишать Навального статуса потерпевшего, постоянно отказывая в возбуждении уголовного дела. Это просто издевательство и совершенно незаконно», — заключил И.Жданов.