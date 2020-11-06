В Сочи, в районе морского порта, обнаружено тело пропавшего бизнесмена Игоря Коропова

Тренер по вейкборду, который вел занятия в акватории Имеритинского порта обнаружил труп в 300 метрах от берега. Он немедленно позвонил в экстренные службы и вскоре тело извлекли из воды. О том, что это именно Коропов, подтвердили представители поискового отряда Лиза Алерт. Предварительно об этом же заявили в МЧС. Поисками пропавшего сооснователя он-лайн Университета Скилбокс Игоря Коропова занимались как профессиональные спасатели, так и волонтеры. В операции были задействованы беспилотные летательные аппараты. Коропов вышел из гостиницы вечером 1 ноября и в номер не возвращался. О его пропаже заявил один из друзей бизнесмена. Несколько позже, на берегу обнаружили его вещи – самокат, рюкзак и телефон.



Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту пропажи Игоря Коропова.