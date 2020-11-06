Роскосмос запросил у правительства полтора триллиона руб. на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера»

Госкорпорация Роскосмос запросила у правительства полтора триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Это российский аналог американской системы Starlink, созданной Илоном Маском, и британо-индийской OneWeb, — рассказал РИА член коллегии военно-промышленной комиссии Александр Иванов. Стоит заметить, что эта сумма превышает размер всей федеральной космической программы России на десятилетний период на момент утверждения, то есть еще до секвестра.