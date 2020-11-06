Следствие отказалось освободить под залог члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Колесникову

Следствие отказалось освободить под залог члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, — сообщила ТАСС адвокат Людмила Казак. Колесникова была задержана в начале сентября. Ей предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти.
2020-11-06T12:34:42+03:00
2020-11-06T12:41:56+03:00
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12:34, 06 ноября 2020
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