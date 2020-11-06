Следствие отказалось освободить под залог члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Колесникову

Следствие отказалось освободить под залог члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, — сообщила ТАСС адвокат Людмила Казак. Колесникова была задержана в начале сентября. Ей предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти.