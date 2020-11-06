Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает на 917 голосов Дональда Трампа в штате Джорджия, — сообщает сайт Spectator Index. В Джорджии Байден долго уступал Трампу. Эта победа может дать кандидату 16 голосов выборщиков.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден на данный момент ближе к победе на президентских выборах, чем действующий президент Дональд Трамп. Так считает журналист-международник, американист Владимир Сухой. По мнению Сухого, на этих выборах самое большое поражение снова потерпела американская социология.