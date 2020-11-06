В России впервые выявили более 20-ти тысяч новых случаев коронавируса в день

Показатели смертности также близки к максимальным.

Оперативный штаб объявил о том, что по стране этим утром обновился максимум выявленных случаев заражений коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа тестирование выявило 20 582 новых больных.

Больше всего — в столице — это 6252 . За ней идёт Санкт-Петербург, это 1171 человек, что составляет максимальное значение для города за всю эпидемию. За последнюю неделю такого рода рекорды в Петербурге фиксируются почти каждый день.

Вместе с заболеваемостью максимальные значения обновил и показатель выздоровевших за сутки, их сегодня почти 20 тысяч.

Смертность в свою очередь также близка к рекордной по стране. По данным чиновников, за день скончались 378 человек с коронавирусом. Таким образом, всего в России умерли почти 30 тысяч заразившихся.

Россия сейчас занимает четвёртое место в мире по количеству выявленных эпизодов заражения коронавирусной инфекцией. Перед ней в списке стоят Соединённые Штаты, Индия и Бразилия.