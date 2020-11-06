В США все еще продолжается подсчет голосов после президентских выборовм

Он сопровождается заявлениями действующего американского лидера Дональда Трампа о попытках украсть у него победу.

Все внимание экспертов приковано к пяти так называемым «ключевым» штатам. От исхода голосования в них зависят окончательные итоги выборов. В Пенсильвании, по данным телеканала CNN, отрыв Трампа от его конкурента демократа Джо Байдена сокращается и составляет лишь 19 тысяч голосов по итогам обработки 95% бюллетеней. В Джорджии он и вовсе символический: менее 500 голосов. В то же время в Неваде и Аризоне лидирует Байден. По подсчетам CNN, в случае если нынешнее положение сохранится, бывший вице-президент получит 270 голосов выборщиков и станет победителем гонки.

Впрочем, Трамп настаивает на своей убедительной победе. Правда, отмечает, что для этого нужно учитывать, как он выразился, «легально поданные голоса». Будучи давним критиком голосования по почте, он требует не учитывать незаконные, по его мнению, бюллетени. Американский лидер убежден, что итог гонки в результате должен решать Верховный суд.

К слову, когда Трамп начал обвинять представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть выборы, многие крупные телеканалы США прервали трансляцию его выступления, сочтя заявления бездоказательными. Прямой эфир из Белого дома продолжили только CNN и лояльный Трампу Fox News.

Подсчет голосов в США продолжается уже третий день.

Нынешняя президентская кампания в США будет сопровождаться большим количеством судов, — сказал в эфире «Эха Москвы» лицензированный в США адвокат, выпускник Калифорнийского университета Андрей Гавриленко. Гавриленко считает, что на данный момент делать какие-то выводы и подводить какую-то черту очень рано.