Глава СВР утверждает, что западные спецслужбы обсуждали возможность принесения в жертву одного из лидеров оппозиции РФ

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что западные спецслужбы обсуждали возможность принесения в жертву одного из лидеров российской оппозиции для активизации протестного движения в России. Об этом Нарышкин заявил в интервью РИА Новости. Нарышкин добавил, что СВР неизвестно, обозначена ли конкретная жертва. Одновременно он отметил, что у разведки нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Алексеем Навальным.

Сам Навальный заявил, что глава СВР врёт, и эти «секретные данные» не вызывают ничего, кроме смеха.

Генеральная прокуратура России сообщает, что направила в Германию пятый запрос по инциденту с Алексеем Навальным из-за отсутствия ответов на вопросы, содержащихся в четырех предыдущих. Как уточнил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, запрашивается информация о веществе, которое было обнаружено в пробах Навального в Германии, и его химическом составе.

В МВД заявляют, что российские врачи обнаружили у Навального обострение хронического панкреатита. Диагноз «отравление» по результатам различных исследований не подтвержден.

В свою очередь российский МИД заявил, что ситуация с отравлением Навального – это срежиссированный спектакль. Его основной замысел – очередные санкции против России. Как сказала официальный представитель министерства Мария Захарова, Москва рассчитывает, что Берлин выполнит свои обязательства и начнет предметное взаимодействие по делу Навального.