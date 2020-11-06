Врио губернатора Хабаровского края объявил, что в ближайшее время массовые мероприятия в регионе будут запрещены

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил, что в ближайшее время все массовые мероприятия в регионе будут запрещены из-за ситуации с коронавирусом.

С июля в Хабаровске проходят акции протеста в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.