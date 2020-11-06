ГП РФ утверждает, что ФРГ не ответила по существу ни на один из запросов по обстоятельствам госпитализации Навального

Генпрокуратура России утверждает, что Германия не ответила по существу ни на один из запросов по обстоятельствам госпитализации Алексея Навального. В Берлин направлено уже пять запросов. В частности, российская сторона просит поделиться информацией о веществе, который в Германии обнаружили в пробах Навального, и его химическом составе.