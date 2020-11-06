Нарышкин: Спецслужбы Запада обсуждали активизацию протестов в РФ путем принесения в жертву одного из лидеров оппозиции

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что западные спецслужбы обсуждали возможность активизации протестного движения в России путем принесения в жертву одного из лидеров российской оппозиции. Нарышкин заявил в интервью РИА, что эту информацию СВР получила около года назад и она проверена.

Алексей Навальный, комментируя высказывания Нарышкина, заявил, что эти «секретные данные» ничего, кроме смеха, не вызывают. Самого Нарышкина он назвал «олухом» и признался, что «очень грустно видеть, во что превратилась российская разведка».