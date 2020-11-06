По официальным данным, в России за сутки выявлено более 20,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Это максимальный показатель суточного прироста. Больше всего заболевших в Москве – свыше 6-ти тысяч человек. За сутки в стране умерли еще 378 пациентов.
2020-11-06T11:34:47+03:00
2020-11-06T11:38:26+03:00
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11:34, 06 ноября 2020
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