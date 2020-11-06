Новым владельцем концерна Калашников стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников

Контрольный пакет акций принадлежал Алексею Криворучко, который до этого контролировал концерн, через свои фирмы. В 2018 году он стал заместителем министра обороны и решил избавиться от актива, чтобы избежать конфликта интересов. Новым собственником стал оставивший госслужбу Алан Лушников. Кроме Калашникова ему принадлежит ряд других предприятий ВПК. Сумма сделки не указывается, однако газета Коммерсант полагает, что ее можно оценить в миллиард рублей, а с учетом долговой нагрузки и меньше. Эксперты полагают, что задача перед Лушниковым стоит сложная, даже в период кризиса потенциальные покупатели не экономят на безопасности. Калашников занимается не только производством стрелкового оружия, но и беспилотниками и высокоточными ракетами. Кроме того, Лушников намерен развивать и выпуск гражданской продукции.

Пакет в 25 процентов плюс одна акция остается в распоряжении Ростеха.