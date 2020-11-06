Жителя Перми осудили за публикации фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк»

Он остался на свободе.

Пермский краевой суд признал Даниила Шестакова виновным по уголовной статье о реабилитации нацизма. Теперь он девять месяцев должен будет провести на исправительных работах с удержанием 15-ти процентов заработка в пользу государства.

Суд постановил, что Шестаков в мае этого года отправил на сайт «Бессмертный полк онлайн», где публиковали информацию о ветеранах Второй Мировой Войны, анкету с фотографией военачальника Андрея Власова, хотя и был осведомлен о том, что этот человек участвовал в боевых действиях на стороне Нацистской Германии против СССР.



Сам Шестаков вины не признаёт. Как ранее писала газета «Коммерсант», защита настаивала, что анкета с фотографией Власова, о которой идёт речь, так и не была опубликована — её заблокировали модераторы. Адвокат обвиняемого Анастасия Шардакова также говорила, что статья о реабилитации нацизма касается случаев отрицания фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом или одобрения преступлений нацистов. По её словам, в данном случае этот закон не применим, поскольку Власов был осуждён военной коллегией Верховного суда СССР.

В минувшем сентября другому жителю Перми, Даниилу Симанову также присудили семь месяцев исправительных работ за похожий поступок.