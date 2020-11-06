Глава СВР рассказал, что спецслужбы НАТО планировали принести одного из лидеров российской оппозиции в жертву

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА, что спецслужбы НАТО планировали принести одного из лидеров российской оппозиции в жертву, чтобы «оживить протестное движение». Нарышкин утверждает, что эта информация была получена около года назад и она достоверна. По его словам, информации о том, что та или иная жертва уже обозначена, у СВР нет.