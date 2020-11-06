Генпрокуратура России сообщила, что направила новый запрос в Германию о веществе, которым был отравлен Навальный

Генеральная прокуратура России сообщила, что направила новый запрос в Германию о веществе, которым был отравлен Алексей Навальный. Как заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, до сих пор ни на один из вопросов, поставленных российской стороны, разъяснения по существу не даны. По словам Иванова, это не позволяет достоверно установить обстоятельства произошедшего, так как в России никаких отравляющих веществ в организме Навального не обнаружили.

Между тем, томский суд отказывается возвращать личные вещи Навального под предлогом проведения доследственной проверки. Директор ФБК Иван Жданов заявил «Эху Москвы», что это незаконно. Жданов добавил, что Навальный будет обжаловать решение томского суда в вышестоящих инстанциях и в ЕСПЧ.