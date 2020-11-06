Жданов сообщил, что обыски в ФБК связаны с возбуждением дела по факту неисполнения решения суда о выплате 29 млн

Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией в Москве, которые прошли накануне, связаны с возбуждением уголовного дела по факту неисполнения решения суда о выплате 29 млн в пользу бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ФБК Иван Жданов.

«Это какое-то странное уголовное дело, которого мы не ожидали. Обычно, когда есть неисполнение судебного решения, сначала предупреждают об уголовной ответственности, выписывают административную ответственность. А тут сходу, без предупреждения, за неисполнение судебного решения, именно за то, что мы не выдали бизнесмену Евгению Пригожину 29 млн рублей, возбуждают уголовное дело и приходят с обыском», — сказал он.

Как подчеркнул И.Жданов, он до сих пор «знает только из СМИ», что дело было возбуждено в отношении него.

«Обыск проводил отдел дознания службы судебных приставов, который занимается уголовными делами. У нас вынесли всю технику, вычистили полностью студию Навальный-live и офис ФБК. Все, что изъяли, не пойдет на погашение 29 млн, а пойдет в материалы уголовного дела и, скорее всего, как и в прошлый раз, уйдет в большое дело ФБК, в рамках которого нас грабят – там уже скопился целый музей», — заключил И.Жданов.

Дело возбуждено по части 2 статьи 315 УК — «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Директору ФБК грозит до двух лет лишения свободы.

Конфликт между «Московским школьником», с которым связывают Евгения Пригожина, и ФБК начался два года назад. В декабре 2018 года в детских садах и школах Москвы произошло массовое отравление детей. ФБК обвинил в этом компании Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения.

В конце марта 2019 года комбинат подал иск в Арбитражный суд Москвы. 28 октября 2019 года суд обязал основателя фонда Алексея Навального, юриста фонда Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 млн рублей компенсации (примерно по 29 млн рублей с каждого) и опровергнуть заявление, что именно «Московский школьник» виноват в отравлениях детей некачественными продуктами.

В июле 2020 года Навальный объявил о ликвидации ФБК, поскольку им нечем отдавать долг, и объявил о создании новой организации.

25 августа Пригожин выкупил у комбината «Московский школьник» долг Навального, Соболь и ФБК, теперь они должны выплатить почти 88 млн рублей бизнесмену. Пригожин заявил, что «намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей».

31 августа юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что с ее счетов принудительно взыскали 34 млн рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина и структур мэрии Москвы. Соболь опубликовала скриншот банковского счета с -34 млн рублей на счету.

Пригожин также подал иски о защите чести и достоинства к менеджеру проектов ФБК Леониду Волкову, юристу ФБК Любови Соболь и политику Алексею Навальному.