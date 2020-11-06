В Петербурге с понедельника вводятся новые ограничения из-за коронавируса

В частности, закрываются фуд-корды, кроме тех, которые находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Предприятия общепита до 29-го ноября не смогут работать ночью. Работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 65-ти лет и людей с хроническими заболеваниями.