В Петербурге с понедельника вводятся новые ограничения из-за коронавируса

В частности, закрываются фуд-корды, кроме тех, которые находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Предприятия общепита до 29-го ноября не смогут работать ночью. Работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 65-ти лет и людей с хроническими заболеваниями.
2020-11-06T10:35:40+03:00
2020-11-06T10:47:08+03:00
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10:35, 06 ноября 2020
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