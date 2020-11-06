Генпрокуратура сообщает, что направила в Германию пятый запрос по инциденту с Навальным

Генеральная прокуратура России сообщает, что направила в Германию пятый запрос по инциденту с Алексеем Навальным из-за отсутствия ответов на вопросы, содержащихся в четырех предыдущих. Как уточнил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, запрашивается информация о веществе, которое было обнаружено в пробах Навального в Германии, и его химическом составе. По словам Иванова, отсутствие соответствующей информации не позволяет правоохранительным органам России сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации Навального. Российские эксперты никаких отравляющих веществ не обнаружили.