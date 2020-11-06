Глава СВР заявил, что его ведомство не передавало ФСБ никаких материалов по делу журналиста Ивана Сафронова

Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство не передавало Федеральной Службе безопасности никаких материалов по делу журналиста Ивана Сафронова.

Нарышкин сказал, что официально его служба о передаче информации не заявляла и это слова кто-то из журналистов. Об этом он упомянул в интервью РИА-Новостям, после чего собеседники сошлись на определении «журналистская утка».

В июле, после того, как Сафронова, который на тот момент работал советником главы Роскосмоса, арестовали и обвинили в Госизмене, Нарышкин уже комментировал ситуацию и не подтвердил, но и не опроверг этот факт, сказав, что СВР И ФСБ всегда активно сотрудничают. Газета Коммерсант сообщает о том, что адвокат Иван Павлов утверждал, что в деле есть упоминание неназванном лице, которому Сафронов якобы передавал секретные материалы, работающем на чешскую спецслужбу. Павлов тогда говорил, что этот документ подписан неким генералом, фамилия которого не указывается.

В сентябре Могорсуд отклонил апелляцию адвокатов Сафронова. Он остается СИЗО до 7 декабря.