Пермский краевой суд приговорил к 9-ти месяцам исправительных работ жителя Перми Даниила Шестакова

Его признали виновным в реабилитации нацизма. По данным следствия, Шестаков разместил на сайте акции «Бессмертный полк» фото генерала Власова. На судебном заседании Шестаков своей вины не признал и пообещал обжаловать приговор, — сообщает ТАСС.
2020-11-06T10:31:28+03:00
2020-11-06T10:38:18+03:00
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10:31, 06 ноября 2020
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