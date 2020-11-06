Пермский краевой суд приговорил к 9-ти месяцам исправительных работ жителя Перми Даниила Шестакова

Его признали виновным в реабилитации нацизма. По данным следствия, Шестаков разместил на сайте акции «Бессмертный полк» фото генерала Власова. На судебном заседании Шестаков своей вины не признал и пообещал обжаловать приговор, — сообщает ТАСС.