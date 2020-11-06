Высшая Школа Экономики предложила поднять налоги для россиян с большим доходом

Это затронет тех, кто не вкладывает деньги в экономику.

Те, кто получает больше 12-ти миллионов рублей в год, должны платить подоходный налог в размере 20-24 процентов. Также налог на прибыль, который сейчас составляет 20 процентов, можно поднять примерно на треть. Об этом сказано в отзыве Высшей Школы Экономики на проект федерального бюджета.

Исследователи утверждают, что эти меры будут стимулировать состоятельных людей вкладывать свои деньги в экономику, а не держать их у себя на счетах. Отдельно эксперты отметили, уровень контроля, достигнутый на текущий момент в России и нынешняя внешнеэкономическая ситуация значительно ограничивают возможность бегства национального капитала из страны, и поэтому повышение налогов не приведёт к переезду налогоплательщиков за границу.

В свою очередь РБК называет эту инициативу штрафом за накопление капиталов. Опрошенные агентством экономисты усомнились что стимулирование «кнутом» сработает как предполагается. Они отмечают, что для достижения этих целей было бы эффективнее повысить инвестиционную привлекательность страны.

Ранее в России уже ввели повышение налога на доход физических лиц для тех людей, кто получает более 5-ти миллионов рублей в год. Других изменений по НДФЛ пока что в правительстве не планируют.