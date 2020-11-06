В США ежедневный прирост новых случаев коронавируса превысил 120 тысяч, сообщает университет Джона Хопкинса. Общее число зараженных в мире приближается к 50 миллионам.



123 тысячи инфицированных зафиксировали за последние сутки в США, это новый абсолютный максимум с начала эпидемии, он на 20 тысяч больше, чем предыдущий антирекорд. За день — 1200 смертей. За все время в стране заболели почти 10 миллионов человек, умерли 230 тысяч. Соединенный Штаты по-прежнему занимают первое место по числу заболевших.

Всего в мире коронавирусом заразились более 48 миллионов человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций и властей разных стран. Вслед за США в списке идет Индия, где заболели более 8 миллионов человек, в Бразилии — 5,5 миллионов. Россия занимает четвертое место в мире по количеству заболевших. В стране выявлено более 1 миллиона 700 тысяч случаев. Инфекция активно распространяется в Европе, больше пострадали Франция и Испания. На фоне второй волны эпидемии страны ЕС усиливают ограничительные меры, многие — ввели карантин

Ранее в ВОЗ сообщили о рекордном росте числа заражений коронавирусом. На 3,3 миллиона человек выросло в мире число заразившихся коронавирусом за минувшую неделю. Это самый высокий показатель с начала пандемии.