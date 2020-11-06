Почтовая служба США сообщила, что обнаружила в своих отделениях в Пенсильвании еще около 1700 избирательных бюллетеней

Почтовая служба США сообщила, что обнаружила в своих отделениях в штате Пенсильвания еще около 1700 избирательных бюллетеней. Все они переданы в избирательные комиссии штата, где продолжается подсчет. В Пенсильвании обработано 95% бюллетеней. С минимальным отрывом лидирует Дональд Трамп. Победа Джозефа Байдена в Пенсильвании будет означать, что он получит необходимые 270 голосов выборщиков.

Трамп настаивает на том, что выиграл выборы. Он обвинил Демократическую партию, крупные СМИ и «большие деньги» во вмешательстве в выборы. Несколько крупных американских телеканалов прервали трансляцию выступления Трампа, когда он заявил о махинациях на выборах. В частности, это телеканалы АВС, СВS и NВС.

В нескольких американских городах — главным образом, в штатах, где продолжается подсчет голосов по итогам президентских выборов, продолжаются митинги сторонников президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента США Джо Байдена, который находится в одном шаге от президенства.

Сторонники президента Трампа в четверг вышли на протесты и митинги в тех штатах, где продолжается подсчет голосов и результаты меняются с каждым часом — и не в пользу действующего президента. Причем в разных городах требования у сторонников Трампа кардинально разные — в Пенсильвании и Джорджии, где президент США теряет свое преимущество и находится на пути к потере этих ключевых штатов, что будет означать его проигрыш на выборах, они требуют остановить подсчет голосов — чего требует последние два дня и сам Дональд Трамп. А в тех штатах, где голоса не до конца подсчитаны, но преимущество у Джо Байдена — это Невада и Аризона, сторонники Трампа требуют подсчитать каждый голос. В Финиксе, крупнейшем и демократическом городе Аризоны, в среду некоторые сторонники Трампа вышли на протесты с оружием.

В Пенсильвании вся борьба разворачивается в ультрадемократической в Филадельфии — где, в отличие от районов, голосовавших за Трампа и подсчитанных полностью, голоса еще не все подсчитаны. Около 50 сторонников Дональда Трампа пикетировали в четверг здание конферен-центра, где проходит подсчет голосов, с требованием прекратить подсчет и «остановить кражу» (такой лозунг публично использует Дональд Трамп, называя голосование по почте мошенничеством и кражей у него голосов). На противоположной стороне улицы собрались около 400 сторонников Джо Байдена, с плакатами «подсчитаем каждый голос» и с песнями Бейонсе, которые раздавались из динамиков.

Фейсбук в четверг удалил группу «Остановим Кражу», в которой состоялись 360 тысяч сторонников Дональда Трампа, использовавшие это сообщество для организации протестов по всей стране с целью остановить дальнейший подсчет голосов.