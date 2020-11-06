Грузовой самолет совершил сегодня утром экстренную посадку в московском аэропорту «Шереметьево»

Сработал датчик неисправности, — сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.
2020-11-06T09:38:51+03:00
2020-11-06T09:46:25+03:00
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09:38, 06 ноября 2020
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