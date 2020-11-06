В США вновь выявлено более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом

Максимальные показатели зафиксированы, в том числе, в штатах Пенсильвания, Миннесота и Юта, — отмечает издание «Хилл». По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США заразились более 9,5 миллионов человек. Свыше 230-ти тысяч умерли.