В США вновь выявлено более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом

Максимальные показатели зафиксированы, в том числе, в штатах Пенсильвания, Миннесота и Юта, — отмечает издание «Хилл». По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США заразились более 9,5 миллионов человек. Свыше 230-ти тысяч умерли.
2020-11-06T09:37:54+03:00
2020-11-06T10:00:13+03:00
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09:37, 06 ноября 2020
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