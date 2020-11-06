Правоохранители ФРГ провели обыски у 4-х человек, которые могли иметь связь с преступником, устроившим теракт в Вене

Правоохранительные органы Германии провели обыски у четырех человек, которые могли иметь связь с преступником, устроившим теракт в Вене. В федеральном ведомстве по уголовным делам подчеркивают, что эти лица не являются подозреваемыми в совершении преступления.

2-го ноября в Вене в результате стрельбы погибли четверо мирных граждан, пострадали 22 человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламское государство (запрещена в РФ). Полиция утверждает, что среди задержанных есть россияне. Российское посольство проверяет эту информацию.