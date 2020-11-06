Глава СВР отрицает, что его служба передавала ФСБ информацию о Сафронове, которая легла в основу уголовного дела

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отрицает, что его служба передавала ФСБ информацию об Иване Сафронове, которая легла в основу уголовного дела. Ранее об этом сообщает «Коммерсантъ». Нарышкин называет подобные утверждения журналистской «уткой».

Иван Сафронов – бывший спецкор «Коммерсанта» и «Ведомостей». Ему предъявлено обвинение в госизмене. Адвокат Иван Павлов утверждает, что в материалах дела есть сообщение СВР о причастности к чешской спецслужбе неназванного лица, которому Сафронов передал некую информацию. Сообщение подписано генералом без указания фамилии, — отмечал Павлов.