Футболисты ЦСКА проиграли голландскому Фейеноорду в третьем туре Лиге Европы

Российские команды этой осенью в Европе не выигрывают 12 матчей без побед. Лучшее, на что они могут рассчитывать – ничья, но новый лидер национальной лиги не наиграл и на одно очко, хотя в первые 45 минут происходившее на поле не говорило о преимуществе кого либо их участников. Голландцы решили игру за 10 с небольшим минут, забив три мяча, два из них с подозрением на офсайд, но оно только подозрением и осталось. Сказалась травма Марио Фернандеса. который ушел с поля еще в первом тайме. Ответный гол Фейеноорд забил себе сам. После удара Федора Чалова защитник срезал мяч в собственные ворота. 3-1. ЦСКА, который до этого свел два матча вничью и хотя бы не проигрывал, в отличие от других российских команд, уступает и опускается по последнее место в группе. Впрочем, положение для армейцев небезнадежно, но чтобы его исправить, нужны победы, которых пока нет.

В четвертом туре ЦСКА снова встретится с Фейеноордом, но уже в Москве. Матч состоится 26 ноября.