Экс-глава и член совета директоров «Сибантрацита» Максим Барский, подозреваемый в контрабанде наркотиков, покинул РФ

Бывший глава и член совета директоров компании «Сибантрацит» Максим Барский, подозреваемый в контрабанде наркотиков, покинул Россию. По данным РБК, бизнесмен находится в Нью-Йорке. Неделю назад Барского выпустили под залог в 1 миллион рублей. Против этого, в частности, выступала Генеральная прокуратура, но судья счел неубедительными аргументы о намерении предпринимателя скрыться от следствия.