Экс-глава и член совета директоров «Сибантрацита» Максим Барский, подозреваемый в контрабанде наркотиков, покинул РФ

Бывший глава и член совета директоров компании «Сибантрацит» Максим Барский, подозреваемый в контрабанде наркотиков, покинул Россию. По данным РБК, бизнесмен находится в Нью-Йорке. Неделю назад Барского выпустили под залог в 1 миллион рублей. Против этого, в частности, выступала Генеральная прокуратура, но судья счел неубедительными аргументы о намерении предпринимателя скрыться от следствия.
2020-11-06T09:06:03+03:00
2020-11-06T09:14:30+03:00
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09:06, 06 ноября 2020
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