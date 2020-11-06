Правозащитники отмечают предвзятость судей в делах о самообороне женщин в ситуациях семейного насилия

К таким выводам в организации «Зона права» пришли, проанализировав тексты 65 случайно выбранных приговоров, вынесенных по всей России за последние несколько лет.



Жительница Архангельска 20 лет подвергалась домашнему насилию, в день убийства муж изнасиловал ее и угрожал ей топором. Женщина набросилась на него с металлической трубой. Суд счел, что раз ее супруг в тот момент «лежал в кровати и не представлял угрозы», то она совершила умышленное убийство. Это лишь одно из изученных правозащитниками решений, и таких приговоров, когда суды не учитывают длительную историю насилия в семье — большинство. Судьи не расценивают это как системную проблему нарушения прав человека. Напротив, в своих решениях они указывают, что побои и насилие были обыденностью, а потому не могли восприниматься женщиной как исключительные обстоятельства, что давало бы ей право на необходимую самооборону. Как поясняют авторы, часто суды оперируют стереотипами о том, как должна выглядеть жертва домашнего насилия — и если женщина терпела избиения, не уходила из семьи, не вела себя определенным образом во время атаки, то ее жертвой не воспринимают. В судебной практике по таким делам единообразия нет — двум подсудимым в идентичных обстоятельствах могут быть вынесены диаметрально противоположные приговоры.

Издания «Новая газета» и «Медиазона» в прошлом году провели исследование, которое показало, что около 80% женщин, осужденных за умышленное убийство, в том числе при превышении пределов самообороны, оборонялись от партнерского насилия.