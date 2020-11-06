Исход президентской гонки в США по-прежнему неясен

Разрыв между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом значительно сократился в «колеблющихся» штатах – Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Трамп отказывается признавать поражение. Он заявил, что у него украли голоса.

Власти Пенсильвании, одного из ключевых штатов, где продолжается подсчет голосов, пообещали, что результат может быть объявлен в четверг ночью. Но по состоянию на 10 вечера неподситанными оставались 5% голосов, а отрыв между кандидатами сократился до 26 тысяч голосов в пользу Дональда Трампа. В среду вечером, когда недосчитанными оставались 16% голосов, преимущество действующего президента составляло 360 тысяч голосов. Так происходит в силу того, что ультрадемократические густонаселенные округа, такие как Филадельфия, голосовали преимущественно по почте и их голоса подсчитывают до сих пор, потому что по закону начинать подсчитывать досрочные голоса можно было только в день выборов 3 ноября. Еще меньший отрыв у Дональда Трампа сейчас в Джорджии — всего 1800 голосов, менее 0.1 п.п., при том, что 18 тысяч остаются неподсчитанными. Из 1300 голосов, подсчитанных в Джорджии поздно вечером, 1154 были за Джо Байдена. Не подсчитанные голоса в Джорджии, так же как и в Пенсильвании, это досрочно поданные голоса в традиционно демократических округах.

Именно на основании этой динамики штаб Джо Байдена заявляет, что победа демократического кандидата — всего лишь дело времени. Скорее всего, определится все сегодня. Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать итоги выборов — в четверг президент США во второй раз обратился к нации, где заявил, что у него украли голоса. Трамп и его юристы требуют прекратить подсчет голосов — в тех штатах, где у него еще есть преимущество. В тех же штатах, где голоса не до конца подсчитаны, но ведет Джо Байден, это Невада и Аризона, Трамп требует подсчитать каждый голос.

Как отмечает наш корреспондент, Байден в случае победы Пенсильвании набирает необходимые 270 голосов выборщиков и становится 46-м президентом США.