Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона проведет в больнице еще несколько дней после операции. Врачи говорят, что у пациента проявляется абстинентный синдром. Ранее лечащий врач утверждал, что Марадона справился с наркотической зависимостью, но у него проблемы с алкоголем.