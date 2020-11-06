В Италии с сегодняшнего дня ужесточаются меры по борьбе с распространением коронавируса

В частности, запрещено покидать дома после 22-х часов без уважительной причины. При этом власти не хотят вводить повсеместный карантин, — сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.
Из-за сложной ситуации в Италии закрылись музеи.
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В частности, запрещено покидать дома после 22-х часов без уважительной причины. При этом власти не хотят вводить повсеместный карантин, — сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.
Из-за сложной ситуации в Италии закрылись музеи.
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…