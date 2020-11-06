Пять детей и двое взрослых погибли в результате пожара в городе Ельня в Смоленской области, — сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме. 27-летний хозяин госпитализирован в ожогами.