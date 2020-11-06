Штаб Трампа направил письмо министру юстиции, где заявил о случаях незаконного голосования по почте в Неваде

Избирательный штаб кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа направил письмо министру юстиции и генеральному прокурору Уильяму Бару, в котором заявил о случаях незаконного голосования по почте в штате Невада, — сообщает телеканал Фокс Ньюс. Трамп отказывается признавать свое поражение. Вчера действующий президент США во второй раз обратился к нации. Он заявил, что у него украли голоса.
2020-11-06T08:33:54+03:00
2020-11-06T08:33:54+03:00
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08:33, 06 ноября 2020
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