Штаб Трампа направил письмо министру юстиции, где заявил о случаях незаконного голосования по почте в Неваде

Избирательный штаб кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа направил письмо министру юстиции и генеральному прокурору Уильяму Бару, в котором заявил о случаях незаконного голосования по почте в штате Невада, — сообщает телеканал Фокс Ньюс. Трамп отказывается признавать свое поражение. Вчера действующий президент США во второй раз обратился к нации. Он заявил, что у него украли голоса.