В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов

В штате Пенсильвания после обработки 95% бюллетеней с минимальным отрывом лидирует Дональд Трамп – у него 49,5%. Джозеф Байден набирает 49,2%, — сообщает Reuters. Пенсильвания – один из «колеблющихся» штатов. На него приходится 20 выборщиков. Если Байден выигрывает в Пенсильвании, он набирает необходимые для победы 270 голосов выборщиков.
2020-11-06T08:31:48+03:00
2020-11-06T08:31:48+03:00
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08:31, 06 ноября 2020
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