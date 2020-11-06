В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов

В штате Пенсильвания после обработки 95% бюллетеней с минимальным отрывом лидирует Дональд Трамп – у него 49,5%. Джозеф Байден набирает 49,2%, — сообщает Reuters. Пенсильвания – один из «колеблющихся» штатов. На него приходится 20 выборщиков. Если Байден выигрывает в Пенсильвании, он набирает необходимые для победы 270 голосов выборщиков.