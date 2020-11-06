Активисту, инсценировавшему распятие у здания ФСБ в Москве, грозит 30 суток ареста

Его акция была посвящена политзаключенным.



Павлу Крисевичу, задержанному на Лубянке, вменяют повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал адвокат Сергей Тельнов. По его словам, активист находится в ОВД Китай— город. Туда его привезли накануне вечером — после перфоманса у здания ФСБ. Активисты установили деревянный крест, к которому привязали Крисевича в образе Иисуса Христа — в окровавленной набедренной повязке. Под крестом — тома уголовных дел надписями «Дело Бориса Немцова» и «Дело сестер Хачатурян», активисты их подожгли. Подошедшим силовикам Крисевич сказал, что прибит. Его задержали. Как пишет издание ОВД Инфо, капитан полиции ударил Крисевича одной из тяжелых папок с материалами уголовных дел, поэтому активиста должны были также отвезти в травмпункт.

Отмечу, что сегодня будет рассматриваться апелляция на решение суда по другой акции. Речь идет о перфомансе у здания Люблинского суда, где 6 августа выносили приговор по делу «Нового величия», тогда Крисевич в форме полицейского зачитал стихи и перерезал горло манекену. За это его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Акции у здания ФСБ на Лубянке проходят не впервые. В 2016 году акционист Петр Павленский поджог двери центрального входа. Его приговорили к денежному штрафу.