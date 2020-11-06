Суд продолжит рассматривать иск ГП РФ о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над БСК

Арбитражный суд Башкирии продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры РФ о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над «Башкирской содовой компанией».

Предыдущее заседание состоялось неделю назад. Тогда решение принято не было из-за отсутствия позиции Федеральной налоговой службы, которая является фигурантом уголовного дела о незаконной приватизации госпакета акций промышленного предприятия в качестве третьего лица.

Также свою позицию изменили Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии и АО «Региональный фонд», которое является собственником 38% акций «Башкирской содовой компании» и полностью принадлежит республике. Ранее региональные власти заявляли о необходимости вернуть акции БСК обратно Башкирии, но позднее они скорректировали позицию в соответствии с требованием Генпрокуратуры России и теперь не выступают против зачисления 85% акций Компании в федеральную собственность.

В настоящее время акции «Башкирской содовой компании» арестованы. Предприятие стало объектом внимания после многотысячных акций протеста на шихане Куштау, который должен был стать источником сырья для производства соды.