Дональд Трамп впервые появился на публике за более чем полтора дня

Выступая в Белом доме, он утверждал, что выиграл президентские выборы, если, как он выразился, подсчитать «законные» голоса. Трамп пообещал оспорить результаты во всех штатах, в которых перевес голосов на выборах оказался у его главного соперника, кандидата от демократов Джо Байдена. В ходе выступления президент заявил, что судебное разбирательство по выборам может закончиться в Верховном суде США.

Верховный суд США решил исход президентских выборов лишь однажды — в 2000 году, когда его решение приостановить подсчет голосов во Флориде отдало победу Джорджу Бушу-младшему.

По данным ведущих американских телеканалов, Байден лидирует на выборах — для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Байден подчеркнул, что каждый отданный на выборах голос должен быть подсчитан и пообещал обеспечить это. По прогнозам телеканала «Фокс ньюс», Дональд Трамп получает голоса 214 выборщиков, Джозеф Байден — 264. Си-Эн-Эн также пока отдает преимущество Байдену, но с другим раскладом: 253 на 213. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.