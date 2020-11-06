Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона проведет в больнице несколько дней после операции

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона проведет в больнице еще несколько дней после операции. Как рассказал личный врач бывшего футболиста Леопольдо Луке, это связано с абстинентным синдромом, появившемся у Марадоны, но не уточнил, чем это вызвано. В июне медики утверждали, что Марадона справился с наркотической зависимостью, но у него остались проблемы с алкоголем. Сама операция по удалению гематомы прошла успешно. 30 октября футболисту исполнилось 60 лет.