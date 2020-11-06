Концерн «Калашников» приобрел бывший замминистра транспорта Алан Лушников

Об этом он сообщил газете «Коммерсантъ». До этого контрольным пакетом акций владел Алексей Криворучко, но в 2018 году его назначили замминистра обороны.
2020-11-06T07:37:27+03:00
2020-11-06T07:37:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:37, 06 ноября 2020
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