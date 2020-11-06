Пакет санкций ЕС по Белоруссии и Александру Лукашенко в частности, вступает в силу с сегодняшнего дня

Белоруссия должна сама выбрать путь, по которому дальше идти стране. Об этом ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС, посвященной ситуации в бывшей советской республике после выборов президента.

Ангела Меркель также сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывался от телефонных переговоров с ней.