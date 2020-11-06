В Италии вводятся новые ограничения из-за коронавируса для жителей еще четырех регионов страны

Там начнет действовать режим так называемой «красной зоны».

Жители Калабрии, Ломбардии, Пьемонта и Валле-д’Аоста с сегодняшнего дня не смогут покидать свои дома без уважительной причины. Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, а бары и рестораны смогут продавать еду и напитки только навынос или с доставкой. Новые ограничения будут действовать до 3 декабря. На эти же дни закроются и музеи Ватикана. Ранее Италия объявила об ужесточении мер по борьбе с COVID-19: с четверга по всей стране с 22 часов действует комендантский час и ограничения на передвижения. Школьников перевели на дистанционное обучение, заполняемость транспорта ограничили 50%-ми. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в начале недели подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации. Это вызвало протест со стороны некоторых руководителей регионов, в том числе губернатора Ломбардии, которая занимает первое место по числу подтвержденных заражений. В Турине против жесткого карантина выступили местные жители и предприниматели. Около 400 противников ограничений из-за коронавируса, демонстративно сняв маски, вышли на акцию в Венеции.

По данным Европейского центра по контролю заболеваний на настоящий момент почти все страны Евросоюза, в том числе и Италия, вошли в «красную зону» по числу заражений. Это значит, что показатель заболеваемости превышает пороговую для ЕС отметку 120 случаев за две недели на 100 тысяч человек.